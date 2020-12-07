Декількох бригад ЗСУ буде достатньо для зупинення угорської агресії на Закарпатті

Орбан все робить для того, щоб зіштовхнути між собою угорський та український народи

По Закарпаттю

Мій тато - Ярош Анатолій Дмитрович - брав участь у «подавлєніі котрреволюціооного мятєжа» в Угорщині у 1956-році.

Він відбував строкову трьохрічну службу на Кавказі та коли «радянська родіна» дала наказ, поїхав у Будапешт і щось там робив таке, щоб угорці лишилися у сфері впливу кремлівської імперіі.

Мені, малому, розповідав про це мало (хіба десь-колись вип’є сто грам) і явно своєю участю в цих подіях не гордився...

У цей же час, у 1956 році декілька підрозділів, зформованих з українських націоналістів, що перебували закордоном, теж брали участь у цій маленькій війні на стороні повсталого угорського народу, прикриваючи мости через Дунай між Будою і Пештом. І маючи великий бойовий досвід, доволі вдало проводили операції проти набагато переважаючих сил радянських військ та їх сателітів. Врешті, ці підрозділи організовано відступили...

Для повноти картини, треба згадати ще два епізоди з історії українсько-угорських відносин.

Перший. Угорщина була одним із найвірніших союзників гітлерівської Німеччини, а отже і розпалювачем Другої Світової війни. У березні 1939 року підступно і провокативно напала на тільки проголошену Карпатську Україну та знищила її, провівши етнічні чистки...

Другий. Під час Другої Світової війни, військові з’єднання та частини угорської окупаційної армії, в основному перебували на теренах України, проводячи не тільки фронтові бойові дії, але й каральні операції проти місцевого населення. Фактів вдосталь...

Тепер же, «великий лідер» угорського народу Орбан все робить для того, щоб у 21 столітті зіштовхнути, на догоду, тепер вже не Берліну, а Москві – угорський та український народи...

Всі роки, коли до влади в Угорщині прийшов Орбан зі своєю клікою, ми – українці – спостерігаємо намагання відновити так звану «Велику Угорщину», розпаливши в державах-сусідах міжнаціональну ворожнечу, в тому числі на українському Закарпатті...

Бачимо спроби нащадків підгітлерівської Угорщини знову використати провокації проти України, яка вже сьомий рік стримує агресію кремлівської імперії на Сході та Півдні України для «удару в спину»нашій Державі (Нещодавній відеоролик з начебто «агресивним членом «Правого сектору» тому підтвердження)...

У зв’язку з вищесказаним, можна зробити кілька висновків:

1. Марно наші предки, Українці, у свій час домовились з угро-мадярами про їх безперешкодний прохід у Європу. Хай би сиділи там – де сиділи.

2. Раз вже угорці опинилися в Європі, то мають поводитися як європейці, а не азіати, підіграючи Москві.

3. Декількох бригад Збройних Сил України, що знаходяться у підпорядкуванні ОК «Захід», підтриманих українськими добровольцями, буде достатньо не тільки для зупинення угорської агресії на Закарпатті, але й для примусу до миру цієї недружньої держави.

4. Ми шануємо наших співгромадян угорської національності, що мешкають на Закарпатті! І не дамо всякій промосковській наволочі розпалити вогонь війни між українцями та угорцями!

Врешті, панове угорці, воно вам треба?

Краще історію лишити історикам. Давайте жити дружно!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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