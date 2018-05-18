Окупанти в Криму ув’язнили 67 українців – Чубаров

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Переслідування за сфабрикованими справами - це налагоджений механізм російських окупантів, - зазначив голова Меджлісу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що на сьогодні незаконно позбавлені волі 67 мешканців Криму за сфабрикованими РФ справами.

Про це він сказав, виступаючи на заходах, присвячених Дню боротьби за права кримськотатарського народу та Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ.

«Переслідування за сфабрикованими справами - це налагоджений механізм російських окупантів, під дію якого може потрапити кожен. На сьогоднішній день незаконно позбавлені волі 67 мешканців Криму, громадян України. Своїх незаконно засуджених батьків чекають уже 105 малолітніх дітей», - повідомив Чубаров.

Він зазначив, що 74 роки тому в цей день, 18 травня, «розпочалася основна фаза втілення в життя жорстокого плану з депортації кримськотатарського народу зі своєї споконвічної батьківщини - Криму, яка, по суті, була першим етапом задуманого комуністичним режимом СРСР людиноненависницького плану зі знищення кримськотатарського народу».

«Неможливо оцінити масштаб втрат, понесених кримськотатарським народом внаслідок перерваного на десятиліття розвитку на своїй рідній землі», - зауважив Чубаров.

Він додав, що кримські татари перенесли численні репресії та переслідування за півстоліття боротьби за відновлення своїх прав і повернення на свою батьківщину.

Як повідомлялося, 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар - одна з темних сторінок історії Радянського Союзу і страшна трагедія для цього народу і всього українського суспільства. 18-20 травня 1944 року бійці НКВС зігнали до залізничних вагонів майже все татарське населення Криму і відправили в бік Узбекистану.

У результаті етнічної чистки за наказом Сталіна було депортовано 191 044 кримських татар у віддалені регіони Радянського Союзу - від північного Приуралля до республік Середньої Азії. У дорозі померла 191 людина, протягом першого року депортації, за різними оцінками, від 15% до 46% від загальної кількості. Після депортації була знищена матеріальна та духовна спадщина кримських татар, конфісковано все їхнє нерухоме й рухоме майно, запаси продовольства, ліквідовані книгозбірні, закриті бібліотеки, школи. Було змінено тисячі історичних назв місцевостей.

Раніше Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар.

Також Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим.