Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Чубаров наголосив, що право кримськотатарського народу на самовизначення має бути реалізоване в межах єдиної і неподільної України

Надання Криму статусу кримськотатарської національно-територіальної автономії буде важливими кроком для деокупації півострова. Про це сказав сьогодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час реквію, присвяченого Дню пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу на Софійській площі у Києві

«Кримськотатарська національна територіальна автономія, як невіддільна складова України, це не лише гарантія для збереження та розвитку корінного народу, але й реальний та ефективний крок для де окупації Криму. Так має бути. Так і буде», - заявив він.

Чубаров наголосив, що право кримськотатарського народу на самовизначення, як природне право корінного народу, має бути у повній мірі реалізоване в межах єдиної і неподільної України.

На його думку, надання Криму статусу кримськотатарської національно-територіальної автономії буде відновленням історичної справедливості, відновлення прав кримськотатарського народу.

Як повідомлялося, 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар - одна з темних сторінок історії Радянського Союзу і страшна трагедія для цього народу і всього українського суспільства. 18-20 травня 1944 року бійці НКВС зігнали до залізничних вагонів майже все татарське населення Криму і відправили в бік Узбекистану.

У результаті етнічної чистки за наказом Сталіна було депортовано 191 044 кримських татар у віддалені регіони Радянського Союзу - від північного Приуралля до республік Середньої Азії. У дорозі померла 191 людина, протягом першого року депортації, за різними оцінками, від 15% до 46% від загальної кількості. Після депортації була знищена матеріальна та духовна спадщина кримських татар, конфісковано все їхнє нерухоме й рухоме майно, запаси продовольства, ліквідовані книгозбірні, закриті бібліотеки, школи. Було змінено тисячі історичних назв місцевостей.