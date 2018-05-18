Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар

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Фото: Главком Петро Порошенко

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації та геноциду кримських татар

Президент України Петро Порошенко виступив з нагоди річниці депортації кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни.

Сьогодні у столиці відбуваються заходи, присвячені цим сумним сторінкам історії нашої держави і Криму.

Зокрема, на Софійської площі в Києві, де відбувається вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

«Цілі десятиліття кримськотатарський народ вів сміливу та наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. В середині 80-х вони першими з поневолених народів вийшли на Красну площу Москви вимагати своїх національних прав», - заявив Порошенко.

Етноцид, заборона Меджлісу, арешти, утиски свідомих українців і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск, безслідне зникнення людей – все це будні російської окупації Криму — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 травня 2018 р.

Він також зазначив, що «спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються у історичній пам’яті кримських татар – і пам’яті усього українського народу».

Клуб шанувальників Сталіна, який нині верховодить за кремлівською стіною, відновив політику переслідування кримських татар.



«Русский мир» в Криму носить яскраво забарвлений ксенофобський антикримськотатарський характер. — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 травня 2018 р.

«Те примусове виселення було однією з найбільш злочинних і брутальних операцій тоталітарного комуно-московського режиму», - підкреслив президент.