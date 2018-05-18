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    Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар

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    Петро Порошенко
    Фото: Главком
    Петро Порошенко

    18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації та геноциду кримських татар

    Президент України Петро Порошенко виступив з нагоди річниці депортації кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни. 

    Сьогодні у столиці відбуваються заходи, присвячені цим сумним сторінкам історії нашої держави і Криму. 

    Зокрема, на Софійської площі в Києві, де відбувається вечір-реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

    «Цілі десятиліття кримськотатарський народ вів сміливу та наполегливу боротьбу з радянським режимом за повернення на рідну землю. В середині 80-х вони першими з поневолених народів вийшли на Красну площу Москви вимагати своїх національних прав», - заявив Порошенко.

    Він також зазначив, що «спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються у історичній пам’яті кримських татар – і пам’яті усього українського народу».

    «Те примусове виселення було однією з найбільш злочинних і брутальних операцій тоталітарного комуно-московського режиму», - підкреслив президент.

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