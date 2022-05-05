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    Окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва

    Одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу Лозівської громади - Окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва
    Одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу Лозівської громади
    фото з відкритих джерел

    У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога

    Російські окупанти 5 травня влаштували ракетний обстріл Лозівської громади Харківської області, внаслідок якого загинула людина. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський у відеозверненні.

    У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога.

    «Сьогодні був трагічний день. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина», – сказав міський голова.

    Він також повідомив про закінчення гуманітарної допомоги в Лозовій, проте вже 6 травня повинна надійти нова партія. Видавати допомогу продовжить 7 травня.

    Як повідомлялося, в ніч з 4 на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ.

    За даними розвідки Великої Британії, російські війська намагаються просуватися у напрямку півночі Донбасу і намагатимуться захопити Краматорськ та Сєверодонецьк.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва