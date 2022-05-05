Окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва
У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога
У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога.
«Сьогодні був трагічний день. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина», – сказав міський голова.
Він також повідомив про закінчення гуманітарної допомоги в Лозовій, проте вже 6 травня повинна надійти нова партія. Видавати допомогу продовжить 7 травня.
Як повідомлялося, в ніч з 4 на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ.
За даними розвідки Великої Британії, російські війська намагаються просуватися у напрямку півночі Донбасу і намагатимуться захопити Краматорськ та Сєверодонецьк.