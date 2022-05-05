Окупанти вдарили ракетами по Лозівській громаді: є жертва

У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога

Російські окупанти 5 травня влаштували ракетний обстріл Лозівської громади Харківської області, внаслідок якого загинула людина. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський у відеозверненні

У Лозівській громаді також закінчилась гуманітарна допомога.

«Сьогодні був трагічний день. Нашу територіальну громаду обстріляли ракетами. Є одна жертва, загинула людина», – сказав міський голова.

Він також повідомив про закінчення гуманітарної допомоги в Лозовій, проте вже 6 травня повинна надійти нова партія. Видавати допомогу продовжить 7 травня.

Як повідомлялося, в ніч з 4 на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ.

За даними розвідки Великої Британії, російські війська намагаються просуватися у напрямку півночі Донбасу і намагатимуться захопити Краматорськ та Сєверодонецьк.