Британська розвідка повідомила, які два міста зараз хочуть захопити рашисти

Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом

Російські війська намагаються просуватися у напрямку півночі Донбасу і намагатимуться захопити Краматорськ та Сєверодонецьк. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

«Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу. Захоплення Краматорська та Сєверодонецька зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом та стане плацдармом для їх зусиль щодо відсікання українських сил у регіоні», – йдеться у повдомленні.

Як повідомлялося, 3 травня з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини.

Увечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.

Відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Через це затримується рух потягів.