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    Події в Україні

    Британська розвідка повідомила, які два міста зараз хочуть захопити рашисти

    Британська розвідка повідомила, які два міста зараз хочуть захопити рашисти
    фото з відкритих джерел

    Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом

    Російські війська намагаються просуватися у напрямку півночі Донбасу і намагатимуться захопити Краматорськ та Сєверодонецьк. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

    «Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу. Захоплення Краматорська та Сєверодонецька зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом та стане плацдармом для їх зусиль щодо відсікання українських сил у регіоні», – йдеться у повдомленні.

    Як повідомлялося, 3 травня з території Росії було обстріляно три населених пункти на кордоні Сумщини.

    Увечері 3 травня ворог з російських бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет. Внаслідок ракетних ударів є загиблі й поранені.

    Відомо, що російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Через це затримується рух потягів.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка повідомила, які два міста зараз хочуть захопити рашисти