Ракетний обстріл Краматорська: зруйновано школу та дитсадок, є поранені

Інформація щодо потерпілих – лише попередня, наразі її уточнюють

У ніч з 4 на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ, тут поранення отримали шестеро людей. Про черговий ракетний обстріл міста розповів мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що ворог діяв підло, ціливши по житлових районах та центральній частині міста.

«Постраждали житлові будинки, школа та садок. Щонайменше зазнали серйозних пошкоджень три п'ятиповерхівки, школа, садок. Попередньо 6 поранених», – написав Гончаренко.

Мер зауважив, що інформація щодо потерпілих – лише попередня, наразі її уточнюють. Також може змінитись кількість зруйнованих будівель.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що щонайменше 25 поранених цивільних – наслідок авіаракетного удару, завданого сьогодні вночі росіянами по Краматорську. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні.

Триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. Окупанти продовжують ведення наступальних дій на Сході України.

Останні ракетні удари РФ по критично важливих об’єктах інфраструктури не позначилися на можливостях постачання військової підтримки до України, допомога продовжує надходити. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.