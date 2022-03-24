Військові підприємства Росії зупиняються, окупанти використовують застарілу техніку

Російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів для війни недостатньо

Окупанти крадуть в українських фермерів вантажні автомобілі та сільськогосподарську техніку

Керівництвом збройних сил Російської Федерації прийнято низку рішень про зняття зі зберігання та направлення до військових частин, що відновлюють боєздатність, застарілої бронетехніки. Про це повідомляє Міністерство оборони.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів.

За отриманою інформацією, військово-політичним керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо корегування планів з ведення подальших бойових дій на території України у зв’язку з тим, що цілі поставлені перед початком війни з Україною не були виконані у встановлені терміни.

Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві «Вимпєл».

Російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку.

Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону.

Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, мети не досягли.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста.

На Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Підрозділами Збройних Сил України нанесено удар по великих десантних кораблях, що перебували у порту Бердяська. Внаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту (втрати противника уточнюються).