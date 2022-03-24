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    Повітряна війна: стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну

    Окупанти влаштували військову базу під Мелітополем, звідки ракетами обстрілюють українські міста - Повітряна війна: стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну
    Окупанти влаштували військову базу під Мелітополем, звідки ракетами обстрілюють українські міста
    фото з відкритих джерел

    Окупанти спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом

    У тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти будують свою військову базу на українському аеродромі. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в Facebook.

    Ця база несе загрозу життю та здоров'ю мешканцям Мелітополя, оскільки територія аеродрому впритул прилягає до міської зони.

    «Поруч з Мелітополем розташована наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з Росії, щоб знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також здійснюють запуски ракет по всіх містах – не тільки Запорізької області, а й України в цілому», – заявив Федоров.

    За його словами, росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками та живим щитом у воєнний час. Мер закликав окупантів одуматися і не наражати Мелітополь в черговий раз на небезпеку.

    Федоров також розповів, що російські окупанти щодня залякують мелітопольців: викрадають активістів, проводять обшуки у приватних будинках, грабують підприємців.

    Він підкреслив, що Мелітополю терміново потрібен гуманітарний коридор – у зв’язку з окупацією місто стоїть на порозі гуманітарної катастрофи. Крім того, окупанти не дають забезпечити місто готівкою.

    Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

    Зазначимо, що міністерство оборони США повідомило, що з початку війни Росії проти України окупанти запустили понад 1200 ракет.

    У Пентагоні зазначили, що росіяни ще не використали більшу частину арсеналу (ракети класу «земля-повітря» та крилаті).

    Незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні, чиновник зазначив, що «у них ще залишилося дуже багато».

    «Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності», – заявили у Пентагоні.

    За даними ЗМІ, російська авіація використовує для авіанальотів в Україні майже всі аеродроми Білорусі, Росії та окупованого Криму, придатні до цього. Біля кордонів України — щонайменше 40 аеродромів із тактичною військовою авіацією. При цьому літаки стратегічної авіації Росії можуть базуватись на відстані понад 5 тисяч кілометрів від цілі.

    Теги: росія окупанти США авіація війна військові Україна населення окупація #stoprussia
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    Повітряна війна: стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну