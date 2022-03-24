Війна в Україні вдарить по десятках країн: генсек ООН назвав причину

Вторгнення Росії в Україну може спровокувати продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці, вважає генеральний секретар ООН

Унаслідок російського вторгнення в Україну може виникнути продовольча криза для країн Близького Сходу та Північної Африки, оскільки вони залежать від українського та російського імпорту пшениці. Ці регіони вже стикаються з нестачею постачань. Про це повідомив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

«Ціни на продовольство, паливо та добрива стрімко зростають, ланцюжки поставок порушуються. Все це найсильніше б'є по найбідніших верствах населення і сіє насіння політичної нестабільності та заворушень у всьому світі», – наголосив Гутерріш під час засідання Ради Безпеки ООН.

Єгипет, Ліван, Лівію, Сомалі, Судан та Ємен – країни, які імпортують не менше половини своєї пшениці з України чи Росії. Тепер напад країни-терориста РФ на Україну спричинив зростання цін на пшеницю, що призвело до інфляції цін на продовольство, оскільки через рашистську блокаду портів Україна перестала експортувати зерно та інші продукти.

Зауважимо, що на Росію та Україну разом припадає 14% всього світового виробництва пшениці та 29% всього експорту пшениці.

Виступаючи на Європейському гуманітарному форумі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Росію до миру. За її словами, війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.