Для українців ця війна вітчизняна, а для росіян – каїнова
Російський Каїн нав'язується в брати українському Авелю, бо одержимий патологічною пристрастю до зради
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Каинова война
Для украинцев эта война – отечественная. А для россиян – каиновая. Путин объявил русских и украинцев братьями и тут же вонзил нож в спину брату.
У Каинов принято убивать тех, кому они признаются в братской любви. Увидел брата – убей. В царстве Каина и обычаи каиновы.
Российский Каин навязывается в братья украинскому Авелю, потому что одержим патологической страстью к предательству.
Каин говорит – «брат», а подразумевает – «раб».
Как я понимаю украинцев, которые бегут от этого навязанного каинова братства.
Джерело: блог Ігора Ейдмана