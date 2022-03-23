Для українців ця війна вітчизняна, а для росіян – каїнова

Каїн каже – «брат», а має на увазі – «раб»

Російський Каїн нав'язується в брати українському Авелю, бо одержимий патологічною пристрастю до зради

Мовою оригіналу

Каинова война

Для украинцев эта война – отечественная. А для россиян – каиновая. Путин объявил русских и украинцев братьями и тут же вонзил нож в спину брату.

У Каинов принято убивать тех, кому они признаются в братской любви. Увидел брата – убей. В царстве Каина и обычаи каиновы.

Российский Каин навязывается в братья украинскому Авелю, потому что одержим патологической страстью к предательству.

Каин говорит – «брат», а подразумевает – «раб».

Как я понимаю украинцев, которые бегут от этого навязанного каинова братства.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.