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    Думки вголос

    Для українців ця війна вітчизняна, а для росіян – каїнова

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Каїн каже &ndash; &laquo;брат&raquo;, а має на увазі &ndash; &laquo;раб&raquo; - Для українців ця війна вітчизняна, а для росіян – каїнова
    Каїн каже – «брат», а має на увазі – «раб»

    Російський Каїн нав'язується в брати українському Авелю, бо одержимий патологічною пристрастю до зради

    Мовою оригіналу

    Каинова война

    Для украинцев эта война – отечественная. А для россиян – каиновая. Путин объявил русских и украинцев братьями и тут же вонзил нож в спину брату.

    У Каинов принято убивать тех, кому они признаются в братской любви. Увидел брата – убей. В царстве Каина и обычаи каиновы.

    Российский Каин навязывается в братья украинскому Авелю, потому что одержим патологической страстью к предательству.

    Каин говорит – «брат», а подразумевает – «раб».

    Как я понимаю украинцев, которые бегут от этого навязанного каинова братства.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Для українців ця війна вітчизняна, а для росіян – каїнова