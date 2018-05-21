Чубаров зробив заяву щодо нових обшуків та затримання кримських татар

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Світлина: Главком Рефат Чубаров, народний депутат України 8-го скликання, голова Меджлісу кримськотатарського народу

Голово Меджлісу кримськотатарського народу зробив заяву з приводу подій 21 травня 2018 в тимчасово окупованому Криму під час брифінгу в прес-центрі Главкома

Заява Голови Меджлісу кримськотатарського народу

з приводу подій 21 травня 2018 в тимчасово окупованому Криму

21 травня 2018 року в тимчасово окупованому Криму Російська Федерація вкотре вдалась до репресій і дискримінації кримськотатарського народу.

Зранку у м. Бахчисараї та в Бахчисарайському районі ФСБ РФ провела обшуки в домах кримських татар Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова, активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність», діяльність якого спрямована на захист прав політв’язнів Криму, їхніх родин та дітей. Крім того, Сервер Мустафаєв відомий тим, що з його репортажів з місця подій Крим, Україна і весь світ дізнавались про порушення прав кримських татар на півострові.

В обох випадках обшуки завершились затриманням і транспортуванням до кримського управління ФСБ РФ. За повідомленнями адвокатів з Криму та окупаційних кримських ЗМІ, Серверу Мустафаєву та Едему Смаїлову інкримінується участь у діяльності терористичної організації, що передбачено сумнозвісною частиною 2 ст. 205.5 Карного Кодексу РФ.

Сьогодні ж ФСБ РФ оголосило про «викриття» і іншої «екстремістської організації», ніби організованої кримськими татарами. За повідомленням Центру громадських зв’язків ФСБ Росії, Ерол Велієв, помічник народного депутата Мустафи Джемілєва, разом зі спільниками скоїв спробу підпалу будинку кримського колаборанта, колишнього муфтія Криму – Еміралі Аблаєва.

На відео, що має, за задумом ФСБ , РФ слугувати доказом, показаний харків’янин Олександр Стешенко, який 11 квітня цього року зник під час перетину адміністративної межі з окупованим Кримом. Як стало відомо пізніше, він був заарештований ФСБ. За нашою достовірною інформацією, він був підданий тортурам. У своєму оголошенні ФСБ підкреслює, що ця екстремістська організація «діяла за вказівками Голови Меджлісу кримськотатарського народу».

Як і у ситуації з бахчисарайськими активістами, так і в оголошенні про «розкриття» спроби підпалу, прослідковується головна характерна риса – окупаційна російська влада намагається прикрити репресії кримськотатарського народу ярликом «боротьби з тероризмом і екстремізмом».

Арешт Сервера Мустафаєва, Едема Смаїлова поповнюють перелік ганебних переслідувань активістів, громадських журналістів, які послідовно стоять на захистів прав людини на окупованому півострові. Водночас намагання ФСБ РФ поєднати , не виключено, організований ними підпал дому муфтія із Меджлісом кримськотатарського народу, поповнює перелік невдалих спроб спаплюжити Меджліс кримськотатарського народу.

Меджліс кримськотатарського народу рішуче засуджує арешт Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова і закликає Українську державу і світове співтовариство до жорсткої реакції по відношенню до Російської Федерації з метою недопущення переслідування громадських активістів у окупованому Криму.

Меджліс кримськотатарського народу відкидає будь-які спроби звинуватити кримськотатарський народ і його представницький орган у насильницьких діях.

Кримськотатарський національний рух завжди притримувався і притримується ненасильницьких методів боротьби за свої права. Російська Федерація, яка не виконує проміжне рішення Міжнародного Суду ООН щодо неперешкоджання діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, намагається сфабрикувати звинувачення Меджлісу в екстремізмі.

Ми вимагаємо від Російської Федерації терміново відпустити на волю Сервера Мустафаєва, Едема Смаїлова, а також всіх в’язнів, що переслідуються російською окупаційною владою за політичними мотивами.

Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити незаконну анексію Криму та звільнити окупований півострів.

Ми закликаємо Україну і світову спільноту до застосування по відношенню до Росії більш дієвих заходів задля звільнення Криму, адже окупація півострову є першопричиною порушень прав людини, міжнародного кримінального і міжнародного гуманітарного права.

Чим раніше відбудеться звільнення півострову, тим швидше скінчиться це правове і моральне свавілля Москви.

Рефат Чубаров,

Голова Меджлісу кримськотатарського народу ,

Київ, 21 травня 2018

Запис брифінгу: