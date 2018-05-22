Справи активістів «Кримської солідарності» приєднали до «справи Хізб ут-Тахрір»

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Кримськотатарський активіст Сервер Мустафаєв

Мустафаєв і Смаїлов відмовилися свідчити

Справи активістів «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова приєднали до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», в межах якої в 2017 році арештовані шестеро кримських татар.

Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат активістів Айдер Азаматов.

За його словами, Мустафаєв і Смаїлов відмовилися свідчити.

«За моєю інформацією, 22 травня у Київському районному суді Сімферополя розглядатимуть клопотання слідства про обрання запобіжного заходу. Зазвичай за такими статтями просять два місяці в СІЗО, а суди охоче погоджуються», — зазначив адвокат.

За його словами, активістам інкримінують ч.2 статті 205.5 КК РФ (Участь в організації, яка визнана в Росії терористичною), санкція даної статті передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі зі штрафом.

Також Азаматов повідомив, що «слідчі вже винесли постанову про об'єднання цих справ зі справою шістьох бахчисарайських хлопців, яких затримали ще в жовтні 2017 року. Зазвичай такі процеси у судах відбуваються в закритому режимі».

Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зробив заяву з приводу подій 21 травня 2018 в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, зранку 21 травня в анексованому Криму російські силовики прийшли із обшуками до активістів об'єднання «Кримська солідарність»Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.

Також ФСБ Росії звинуватила помічника лідера кримських татар, депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в Криму.

За даними ФСБ, до складу групи, крім Велієва, нібито увійшли колишні спортсмени-боксери Олександр Стешенко та А. Третьяков.

Зазначимо, що у квітні 2018-го на адмінкордоні з анексованим Кримом російські силовики затримали харків’янина Олександра Стешенка, а потім він зник.

Федеральна служба безпеки РФ спершу підтвердила, а за кілька годин спростувала, що зниклий на адмінмежі з Кримом харків’янин Стешенко перебуває у них.

24 квітня близько 22:00 ночі Олександра Стешенка вивезли зі спецприймальника у невідомому напрямку, імовірно, співробітники ФСБ.

25 квітня адвокат заявив, що у Криму не можуть знайти затриманого українця Стешенка.

Бахчисарайська «справа Хізб ут-Тахрір», стосується подій 12 травня 2016 року, коли у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках кримських татар. Внаслідок обшуків затримали четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинувачують в екстримізмі та підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

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