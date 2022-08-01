Окупанти з «Градів» накрили Дніпропетровщину: зруйновані будинки, є тяжко поранені (фото)
У Криворізькому районі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді
Сьогодні вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Криворізький. У Марганці та Червоногригорівській громаді зафіксовано понад 60 прильотів з «Градів». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати.
Також обстрілом зачепило кафе і швейне виробництво, Марганець частково без світла.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Також зачеплена лінія електропередач, в результаті кілька вулиць смт без електрики.
У Криворізькому районі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але обійшлося без жертв і руйнувань.
Як раніше повідомлялося, російські окупанти завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Нагадаємо, у результаті обстрілу в ніч на 30 липня у Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.
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