Окупанти з «Градів» накрили Дніпропетровщину: зруйновані будинки, є тяжко поранені (фото)

У Криворізькому районі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді

Сьогодні вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області - Нікопольський і Криворізький. У Марганці та Червоногригорівській громаді зафіксовано понад 60 прильотів з «Градів». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати.

Також обстрілом зачепило кафе і швейне виробництво, Марганець частково без світла.

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У Червоногригорівській громаді пошкоджено три десятки приватних будинків та авто місцевих жителів. Також зачеплена лінія електропередач, в результаті кілька вулиць смт без електрики.

У Криворізькому районі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, але обійшлося без жертв і руйнувань.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, у результаті обстрілу в ніч на 30 липня у Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.