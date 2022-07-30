Нічний удар по Нікополю: відомі деталі обстрілу (фото)

На одному з підприємств після обстрілу сталося загоряння

Окупанти випустили по Дніпропетровщині близько 80 снарядів

У ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів», – уточнив він.

У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Крім того, є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин.

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За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді минулося без жертв та руйнувань.