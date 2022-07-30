Нічний удар по Нікополю: відомі деталі обстрілу (фото)
Окупанти випустили по Дніпропетровщині близько 80 снарядів
У ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів», – уточнив він.
У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.
Крім того, є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин.
За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.
У Червоногригорівській громаді минулося без жертв та руйнувань.
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