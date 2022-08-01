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Окупанти обстріляли Нікопольський район

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:06 glavcom.ua
Окупанти обстріляли Нікопольський район
фото з відкритих джерел

Обстріляні Марганецька і Червоногригорівська громади.

Російські окупанти завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив в Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Повідомляється, що були обстріляні Марганецька і Червоногригорівська громади.

У разі оголошення повітряної тривоги адміністрація району просить перебувати в безпечних місцях і дотримуватися правил поведінки з вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська кілька разів накрили вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу в Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.


 

Теги: війна окупанти Дніпропетровщина

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