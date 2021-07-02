Окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки. Під Широкиним поранено бійця Збройних сил
Російські бойовики протягом доби 26 разів відкривали вогонь
Протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.
У результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення. «Воїн доставлений до лікувального закладу. Стан пораненого середньої тяжкості», – повідомили у штабі.
В напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Зокрема під обстріл потрапив приватний сектор.
Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Зайевого російські окупанти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів.
У районі Опитного ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-го калібру.
Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували міномети 120-го калібру.
Неподалік Побєди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.
У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту Новоолександрівка російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.
Також, окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 2 липня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
У районі Золотого-4 ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.
Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на дії російсько-окупаційних військ через СММ ОБСЄ.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил.