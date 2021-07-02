  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки. Під Широкиним поранено бійця Збройних сил

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ніхто з мирних жителів в Авдіївці не постраждав - Окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки. Під Широкиним поранено бійця Збройних сил
    Ніхто з мирних жителів в Авдіївці не постраждав
    Фото: ООС

    Російські бойовики протягом доби 26 разів відкривали вогонь

    Протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

    У результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення. «Воїн доставлений до лікувального закладу. Стан пораненого середньої тяжкості», – повідомили у штабі.

    В напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Зокрема під обстріл потрапив приватний сектор.

    Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Поблизу Зайевого російські окупанти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів.

    У районі Опитного ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
    Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-го калібру.

    Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

    У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували міномети 120-го калібру.

    Неподалік Побєди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

    У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    В напрямку населеного пункту Новоолександрівка російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

    Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

    Також, окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

    Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку, 2 липня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

    У районі Золотого-4 ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

    Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

    Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на дії російсько-окупаційних військ через СММ ОБСЄ.

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна обстріл військові СЦКК Авдіївка Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки. Під Широкиним поранено бійця Збройних сил