Окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки. Під Широкиним поранено бійця Збройних сил

Ніхто з мирних жителів в Авдіївці не постраждав

Ніхто з мирних жителів в Авдіївці не постраждав

Російські бойовики протягом доби 26 разів відкривали вогонь

Протягом минулої доби, 1 липня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС.

У результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення. «Воїн доставлений до лікувального закладу. Стан пораненого середньої тяжкості», – повідомили у штабі.

В напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Зокрема під обстріл потрапив приватний сектор.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайевого російські окупанти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі Опитного ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували міномети 120-го калібру.

Неподалік Побєди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Новоолександрівка російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

Також, окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 2 липня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

У районі Золотого-4 ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на дії російсько-окупаційних військ через СММ ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил.