Загострення на фронті: бойовики сьогодні вже 17 разів порушили «тишу»

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкові поранення

Російські окупаційні війська станом від початку доби 1 липня 17 разів порушили режим припинення вогню на сході України.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкові поранення.

«Від початку цієї доби зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Так, у напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. У районі Опитного ворог відкрив вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосували міномети 120-го калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів. У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

Також окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Раніше стало відомо, що 1 липня український боєць дістав під Широкиним осколкові поранення.

Також сьогодні бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото).

Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.