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    Олег Винник відсвяткує день народження грандіозним шоу на стадіоні

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    Олег Винник готує&nbsp;музично-інтерактивну подію, учасником якої можна стати, перебуваючи в будь-якій точці світу - Олег Винник відсвяткує день народження грандіозним шоу на стадіоні
    Олег Винник готує музично-інтерактивну подію, учасником якої можна стати, перебуваючи в будь-якій точці світу

    Винник готує концерт у доповненій реальності

    На честь свого дня народження співак Олег Винник готує високотехнологічний онлайн-концерт на НСК «Олімпійський». Музикант представить унікальну програму, створену за допомогою технологій AR і VR, у так званій доповненій і віртуальній реальності. Кажучи доступною мовою, це можливість переміститися на Livе-концерт артиста і побачити різноманітність анімованих цифрових об'єктів в 3D протягом всього грандіозного шоу.

    Публіка опиниться у самому епіцентрі подій, маючи шанс ближче і чіткіше побачити і почути виконавця, нібито беручи участь у всіх постановках перфомансу.

    В рамках AR-сольника прозвучать кращі композиції Олега Винника, серед яких «Вовчиця», «Роксолана», «Полон», «Ніно» і багато інших. Відкриваючи завісу підготовчого етапу мега-шоу, одним з його елементів стане гігантський аватар співака, який поцілує всіх гостей концерту.

    У концерті продумані можливості прямого взаємодії артиста з шанувальниками - кожен охочий зможе потрапити в гримерку до Олега Винника, зробити спільне селфі і особисто подарувати квіти улюбленому артисту.

    До слова, на початку пандемії Міністерство охорони здоров'я залучило до кампанії з дотримання правил карантину найпопулярнішого співака країни Олега Винника.

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