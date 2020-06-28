Орденоносна Ірина Білик перетворилась на княгиню Ольгу (фото)



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«Мені дуже приємно бути нагородженою орденом княгині Ольги ІІІ ступеня саме в день Конституції! Я дуже вдячна всім хто любить мою творчість, це наша спільна нагорода. Зі святом вас друзі!» – Білик Фото Facebook Ірини Білик

Суперзірка потішила фанатів незвичним фото з нагоди нагороди, отриманої від президента

Ірина Білик отримала від президента орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Українська співачка не відразу повірила в те, що її нагородив президент і розповіла про це.

«Вітаю всіх з Днем молоді та Днем Конституції. Коли я дізналася про відзнаку від президента, я була в дорозі, на трасі Одеса-Київ, мені почали всі дзвонити й вітати з такою нагородою. Я подумала про те, що це розіграш. Але ж в інтернеті можна дізнатися, чи це правда. Я зайшла до інтернету і побачила указ про наші нагороди. Я хочу також привітати колег», – сказала вона.

Співачка також поділилася спогадами про дні ухвалення Конституції у 1996 році. За її словами, в той період вона багато працювала.

«Я пам’ятаю, що наприкінці 1995 – на початку 1996 року вже відбувся тур «Нова». І також я написала новий хіт «Так просто». І розпочинала роботу над новою програмою, але в мене одна пісня йшла за іншою, я майже кожен день готувалася до нового концерту», – сказала вона.

Нагадаємо, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій присвоєний орден княгині Ольги ІІІ ступеня, прокоментувала отримання нагороди. Народна артистка України подякувала за визнання.

Як повідомлялося, відома телеведуча розповіла про неочікувану нагороду від Зеленського.

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Джерело: Україна24