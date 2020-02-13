Українська пісня року - 2019. Церемонія вручення нагород

В Україні вручили музичний Оскар.

Репортаж з церемонії культура

Михайло Поплавський та Олег Винник

Півтора десятка артистів отримали статуетку «Українська пісня року». «Главком» був свідком

Футуристична сцена, фантастичне світло, незвичайний конферанс і півтора десятка артистів. Так відродилась легендарна українська музична премія.

12 лютого у Національному палаці мистецтв «Україна» пройшла урочиста церемонія вручення Національної музичної премії «Українська пісня року». Проєкт здійснив гучний рестарт після тривалої перерви. Продюсером шоу знову виступив ректор Національного університету культури Михайло Поплавський. Але цього разу він зробив це спільно з поп-ідолом Олегом Винником і в колаборації з каналом «1+1».

Як і годиться, шлях до головної премії прокладала червона доріжка. Вона відкрилась для селебретіз за дві години до початку шоу. Дорогою слави пройшла Світлана Тарабарова. Завжди життєрадісна співачка із задоволенням позувала у костюмі «ялинка в снігу». За нею прослідували артисти, перепустку у шоубізнес яким дав канал «1+1».

Найяскравіше свою появу обставив Народний артист Павло Зібров. Боротьба за увагу публіки змушує шукати нові підходи не лише у музиці, а й спілкуванні з журналістами. Цього разу співак здивував розповідями про те, що у гримерці він «не розспівується, а розпивається». Артист також похвалився своїми костюмами від Versace: 54 розмір йому завжди підходить без примірки.

Після параду учасників церемонії «червоною доріжкою» до преси вийшли організатори шоу Михайло Поплавський та Олег Винник. Головний меседж: премія відродилась і тепер її вручатимуть щороку. Ректор-співак пояснив: цьогоріч проєкту дають новий старт, тому нагороди будуть вручені і легендам, і зовсім юним виконавцям – для них це своєрідний аванс. За підсумками 2020-го, переможців «Української пісні року» визначатимуть вже за спеціальною методикою, ключовою у ній буде кількість ротацій конкретної пісні.

Атором ідеї, меценатом, генеральним продюсером та власником торгової марки «Українська пісня року» є Михайло Поплавський

Сама церемонія нагородження розпочалась з 40-хвилиннним запізненням. Конферанс цього вечора віддали в руки Катерині Осадчій та Юрію Горбунову, який «скромно» назвав себе і свою дружину «найкращими ведучими країни».

Режисерська задумка передбачала, що Катерина і Юрій з’являться на сцені всього тричі. Решту часу вони оголошували переможців на спеціальному постаменті у глядацькій залі. Такий хід обіцяє телеглядачам оригінальну картинку, але тим, хто вчора перебував у Палаці «Україна», часто доводилось крутити шиєю.

Юрій Горбунов і Катя Осадча

Сцена варта окремої уваги. Каскадні сходи створювали ефект дороги до естрадного Олімпу, з нього до глядачів спускались артисти. Для масштабності організаторами довелось навіть демонтувати перші ряди крісел Палацу «Україна». Великі екрани щоразу створювали оригінальну картинку в епіцентрі якої, між небом і землею, опинявся переможець «Української пісні року». Режисеру проєкту, модній кліпмейкерці Каті Царик вже не вперше вдається створювати оригінальні відеодекорації. Востаннє вона демонструвала свої таланти на сольнику Олега Винника у Палаці спорту.

Шоу відкрила NK (Настя Каменських). Далі нагороди отримали Khayat, Tarabarova, Віталій Козловський, Laud, Dilemma, Павло Зібров, Наталія Бучинська, Taюне, Mélovin, Dzidzio, Олександр Пономарьов, Ніна Матвієнко, Michelle Andrade, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська. Окрім виконавців були відзначені поети та композитори. Їх роль в Україні завжди досі недооцінювали.

Підтанцьовка NK

Треба визнати, що публіка у цей вечір формувала свій рейтинг. Його можна було скласти за силою аплодисментів після кожного виступу в Палаці «Україна». І ось тут спостерігалась цікава тенденція. Артисти, яких можна вважати «продуктом» каналу «1+1», відверто програвали старій гвардії. Модні співаки та автори, які тепер заполонили радіо і ТБ, аби бути в україномовному тренді, штампують схожі одна на одну пісні. Їх важко розрізнити і наспівати. Одноманітні приспіви, на кшталт «обіцяю, обі-обіцяю…», «а я не знаю, не знаю…» повторюються десятки разів під ритмічну музику. Але навряд чи така поезія, покладена на музику, дозволить згадати ці «шедеври» через рік.

Першому залу вдалось розколихати Павлу Зіброву, його жартівливі «Вуса – бренд» зірвали овації. Неймовірно пронизливою виявилась пісня Taюне «Солодкі сльози». Дружина Олега Винника нарешті знайшла свою нішу – естрадний фольк і чи не вперше вийшла з тіні свого чоловіка.

Павло Зібров

Олександр Пономарьов, здається, назавжди застряг в образі «останнього романтика». Але у нього, треба визнати, це добре виходить. Цього вечора він отримав нагороду за пісню «Я закохуюсь».

На цій же хвилі взяла до рук статуетку Наталя Могилевська. Її нагорода – за хіт «Я покохала», виконаний із запальними танцями у супроводі дюжини мачо.

Олег Винник

Фінал концерту Олег Винник, Михайло Поплавський залишили за собою. Винник виконав відразу чотири своїх україномовних хіти. Поплавський представив дві свої динамічні пісні.

Молодь не стримувала емоцій і танцювала в проході партера

Наступного разу «Українська пісня року» роздаватиме свої доволі тяжкі статуетки у грудні 2020 року. Таку обіцянку дав Поплавський, коли вчорашній концерт вже закінчився.

Микола Підвезяний, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»