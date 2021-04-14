Олія стрімко дорожчає, а експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник

Експортери олії бояться через квотування втратити $3 млрд

Українська зернова асоціація просить уряд не обмежувати експорт соняшникової олії з України через запровадження квотування та встановлення квоти на нульовому рівні. В організації експортерів бояться втратити кошти через таке рішення Кабінету міністрів.

В організації зазначають, що через квотування вони можуть втратити близько $3 млрд валютної виручки. Також Українська зернова асоціація лякає уряд тим, що аграрії відмовляться вирощувати соняшник, що створить великий дефіцит сировини для переробників в новому сезоні.

УЗА «наголошує на відсутності об’єктивних підстав для обмеження, квотування чи ліцензування аграрного експорту та олійного, а також підкреслює відсутність дефіциту олії на внутрішньому ринку».

«Рішення про обмеження експорту соняшникової олії відразу поставить аграріїв в складне становище, оскільки ціна на соняшник знизиться, то вони відмовляться від його вирощування. Як наслідок, вже в новому сезоні буде дефіцит сировини для переробних підприємств. Україна втратить значні обсяги експорту, валютної виручки та надходження до національного бюджету, а ціни на соняшник та олію ще більше виростуть», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в березні в Україні стрімко здорожчала олія. У порівнянні з минулорічними цінами, її вартість зросла більш ніж удвічі.

Експерти розповідають, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

Генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

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