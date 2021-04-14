Великодній кошик українця 2021. Наскільки подорожчали продукти за рік

Великодній кошик: домашню ковбасу з курятини можна замінити свининою, а на яйцях не варто економити

Загалом середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося перевано за рахунок зростання цін на яйця і курятину. Про це розповів дослідник Київської Школи Економіки Павло Мартишев.

Для розрахунків візьмемо традиційний великодній кошик, який включає в себе:

Дві великих паски – 2 кг.

20 курячих яєць (писанки і крашанки) – 1 кг.

Домашня ковбаса з курятини – 1 кг.

Масло вершкове – 0,2 кг.

Сир кисломолочний – 0,8 кг.

Загальна маса кошику – 5 кг.

Для приготування однієї паски за традиційним рецептом треба використати наступні інгредієнти: молоко (0,5 л), борошно (1 кг), масло (0,2 кг), яйця (6 шт або 0,3 кг), цукор (0,3 кг), родзинки (0,25 кг), дріжджі (0,05 кг).

Використовуючи статистику сайту Мінфіну щодо вартості продуктів в основних роздрібних мережах, ми розрахували ціни на основні компоненти корзини у квітні 2020 року та порівняли їх із теперішніми цінами (мал. 1).

У відносному значенні найбільше зростання показали курячі яйця (+117 %), ковбаса домашня (+66 %) та паска (+23 %). Така динаміка пояснюється зростанням цін на зерно, яке є основним компонентом собівартості виробництва м'яса птиці та яєць (близько 70%).

Справді, протягом останніх місяців птахівники підвищували ціни на власну продукцію, намагаючись зберегти рентабельність виробництва. Зазначимо, що зростання собівартості паски стимулювалося не лише подорожчанням яєць, а й підвищенням цін на цукор.

Водночас масло й сир показали слабке зростання в ціні. Це пов’язано зі значною конкуренцією з боку імпортних молокопродуктів, які надходять переважно з країн ЄС.

Дані: Київська Школа Економіки

На основі вищезазначеної структури кошику, визначимо як змінилася її вартість за останній рік. Як видно з мал. 2, стрімке зростання цін на яйця не є головним чинником подорожчання кошику з огляду на низьку частку в структурі витрат. Найбільш вагомими компонентами є домашня ковбаса та паска.

Дані: Київська Школа Економіки

Загалом вартість сформованого кошику зростає на 39% із 629 до 877 грн. Водночас, згідно з даними сайту Мінфіну, середня заробітна плата за період із квітня 2020 року зросла приблизно на 20%. Отже, середньостатистичний українець може дозволити собі купити менше пасхальних продуктів ніж рік тому.

Зазначимо, що для оптимізації витрат напередодні свята, не обов’язково купувати менше курячих яєць, адже їхня частка в бюджеті є незначною.

Водночас домашню ковбасу з курятини можна замінити свининою. Цей вид м’яса не зростав так швидко в ціні завдяки суттєвим обсягам імпорту. Хоча свинина все ще залишається дорожчою за курятину, різниця цін між цими продуктами є набагато нижчою, ніж торік. Тому споживачам вигідно дещо переплатити за більш якісний вид м’яса.