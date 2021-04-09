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    У Держстаті розповіли, які продукти подорожчали найбільше

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    В Україїні найбільше подорожчала соняшникова олія - У Держстаті розповіли, які продукти подорожчали найбільше
    В Україїні найбільше подорожчала соняшникова олія
    Фото з відкритих джерел

    У березні ціни на харчі та безалкогольні напої загалом зросли на 2,1%

    Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку в березні в порівнянні з лютим 2021 року склала 1,7%, а з початку року – 4,1%.

    У березні ціни на харчі та безалкогольні напої загалом зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8% збільшилася ціна цукру, а на 3,5% – фруктів.

    За хліб і хлібопродукти українцям тепер доводиться сплачувати на 2,4% більше. Також на 2,2% подорожчало м’ясо.

    Трохи зросли (0,4-1,0%) ціни на рис, масло, кисломолочну продукцію, сало й рибу. Водночас на 0,6% подешевшали яйця.

    Ціни на безалкогольні напої зросли на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7 %.

    Нагадаємо, раніше ціни на цукор стабілізувалися в очікуванні збільшення імпорту. Протягом останніх місяців Антимонопольним комітетом України досліджувалася ситуація, пов’язана з підвищенням цін на цукор.

    Собівартість цукру становить близько 20 грн за кілограм. Відповідно, після здійснення імпорту в найближчі тижні цінова ситуація вирівняється і цукор стане доступнішим для українців.

    Зазначимо, в Україні соняшникова олія дорожчає рекордними темпами. На сьогодні пляшка олії об’ємом 0,85–0,87 літра коштує вже 50–60 гривень. У порівнянні з минулорічними цінами, вартість соняшникової олії зросла більш ніж удвічі.

    Економічний експерт Борис Кушнірук розповів, що з кінця весни в Україні почнеться зниження цін на харчі, зокрема подешевшають молоко, яйця та м'ясо.

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    Теги: інфляція продукти ціни статистика тютюнові вироби овочі фрукти хліб
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