Літр коштує вже 60 грн. Чому в Україні так стрімко дорожчає олія

Виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку

Соняшникова олія в Україні дорожчає рекордними темпами. На сьогодні пляшка олії об’ємом 0,85–0,87 літра коштує вже 50–60 гривень. У порівнянні з минулорічними цінами, вартість соняшникової олії зросла більш ніж удвічі.

Зовнішні чинники

Продукт дорожчає у всіх країнах, не тільки в Україні. Середнє значення Індексу цін на рослинні олії FAO в лютому досягнуло найвищого рівня з квітня 2012 року. Про це повідомляється у звіті The Food and Agriculture Organization.

Експерти зазначають, що зростанню цін на рослинні олії сприяло зростання цін на сиру нафту. Також на вартість олії вплинула нестача робочої сили в Азії і несприятлива погода в ключових регіонах-виробниках соняшника.

За даними FAO, за рік (з лютого 2020 по лютий 2021) ціни на рослинні олії зросли на 50%. У свою чергу зовнішні ціни тягнуть за собою внутрішні, насамперед на сировину – виробники соняшнику притримують урожай в очікуванні подальшого зростання вартості.

Внутрішні чинники

За оцінками експертів, наразі внутрішній ринок України споживає за рік близько 500 тис. т соняшникової олії, тоді як експортується близько 6-7 млн т. Тож внутрішня ціна на цей продукт великою мірою визначається світовими цінами.

Серед причин здорожчання олії називають несприятливі торішні погодні умови і погані прогнози щодо врожаю олійних культур у світі.

Виходить, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

Зазначимо, що зростає ціна не лише на олію, а й на насіння соняшнику. У березні культура в портах України подорожчала до 22 850 грн/т.

Ц іна на соняшник продовжує рекордно зростати

Із початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшника в 3,6 раза. Так, за січень-лютий 2021 року Україна відвантажила на зовнішні ринки 32 тис. т насіння соняшника на $13,27 млн.

Отож Україна стрімко вивозить насіння соняшника, що також впливає на ціни олії на полицях супермаркетів.

Українські підприємці розповідають, що на високу вартість олії вплинуло збільшення вартості сировини, енергоносіїв та ажіотаж через пандемію.

Зазначимо, що в Україні можуть запровадити «добровільне» регулювання роздрібних цін на бутельовану соняшникову олію. Відповідна ініціатива міститься у двох проєктах меморандумів авторства Міністерства економіки та продовольства України. Пропонується зафіксувати роздрібні ціни на олію та хліб/борошно, відштовхуючись від показників з 1 березня і до 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, торік Україна стала головним експортером соняшникової олії в світі. У вересні 2020 року експорт олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму 4,9 мільярда доларів. Загалом торік Україна вивезла 6,9 млн тонн олії.