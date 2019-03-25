Оман надав доступ США до стратегічних портів



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Порт Омана Дукм

Нова угода допоможе Вашингтону в протистоянні із Іраном і КНР

Оман і США підписали угоду, яка дасть змогу Вашингтону перекинути сили в Перську затоку без необхідності проходження Ормузької протоки, свободу плавання в якій своїми діями може поставити під загрозу Іран. Про це повідомляє ресурс Global Security.

Офіційний Маскат погодився надати доступ до оманських портів Дукм і Салала, які знаходяться на березі Аравійського моря. Угода дозволить Оману розвивати порт Дукм, який знаходиться за 550 км від столиці, і раніше був просто рибальським селом.

Для США угода щодо доступу до портів має гарантувати не лише можливість перекидати свої сили в Перську затоку у випадку війни із Іраном, але і стримати розширення присутності КНР в регіоні. Раніше Пекін мав намір інвестувати майже 11 млрд. доларів в порт Дукм.

До слова, відповідно до проекту фінансування американського флоту на 2020 рік чисельний склад цього роду військ знову буде складати 300 кораблів. На 2023 рік відповідно до закону кількісний склад ВМФ США має складати 314 кораблів. В 2002 році, для порівняння, кількість кораблів американського флоту складала 313 суден. Загалом же на 2020 рік командування флоту передбачає отримати бюджет в 205,6 млрд доларів.

Також нагадаємо, що військові кораблі США знову пройшли через Тайванську протоку.

Вашингтон вважає, що такі проходження показують відданість США свободі в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. За даними Міністерства оборони невизнаної Республіки Китай на Тайвані американські кораблі рухалися в Тайванській протоці із південного-західного напрямку на північ. США під час правління адміністрації Дональда Трампа збільшили кількість таких походів своїх кораблів, що мають символізувати готовність захищати Республіку Китай у випадку невиправданої агресії із боку КНР.

Як наслідок, офіційний Пекін неодноразово засуджував подібні проходи військових кораблів США як невиправдано провокативні.