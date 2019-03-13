ВМФ США в 2020 році налічуватиме 300 кораблів



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Авіаносець ВМФ США під час військових навчань Фото з відкритих джерел

Бюджет флоту на наступний рік передбачає початок масової закупівлі надводних і підводних безпілотників

Відповідно до проекту фінансування американського флоту на 2020 рік чисельний склад цього роду військ знову буде складати 300 кораблів. Про це повідомляє ресурс Defense News.

На 2023 рік відповідно до закону кількісний склад ВМФ США має складати 314 кораблів. В 2002 році, для порівняння, кількість кораблів американського флоту складала 313 суден. Загалом же на 2020 рік командування флоту передбачає отримати бюджет в 205,6 млрд доларів.

В 2020 році командування ВМФ США планує закупити 2 надводних безпілотники за 400 млн доларів і профінансувати подальшу програму їх створення на 2,7 млрд доларів. На фінансування підводних безпілотників передбачається в наступному році виділити 359 млн доларів. Окремо в 2020 році буде профінансована закладка трьох, а не двох як зазвичай, підводних човнів класу Virginia. Вперше із 2005 року в бюджеті на 2020 рік не передбачається фінансування створення нових прибережних бойових кораблів. Замість цього буде виділено 1,3 млрд доларів на початок створення першого фрегату за програмою FFG (X).

Для флоту і Корпусу морської піхоти буде куплено 30 винищувачів F-35. Також в 2020 році будуть профінансовані закупівлі 24 винищувачів F/A-18 E/F. Передбачається закласти 3 есмінці класу «Арлі Берк», а також закупити 110 нових ракет Tomahawk і 258 комплектів для переобладнання даного типу крилатих ракет.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі відбулись масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях взяли участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

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