Військові кораблі США знову пройшли через Тайванську протоку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американські кораблі рухалися в Тайванській протоці із південного-західного напрямку на північ

Вперше до проходу було залучене судно Берегової охорони США

Кораблі ВМФ США та Берегової охорони пройшли через Тайванську протоку. Мова йде про есмінець USS Curtis Wilbur та катер берегової охорони Berthholf. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вашингтон вважає, що такі проходження показують відданість США свободі в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. За даними Міністерства оборони невизнаної Республіки Китай на Тайвані американські кораблі рухалися в Тайванській протоці із південного-західного напрямку на північ.

США під час правління адміністрації Дональда Трампа збільшили кількість таких походів своїх кораблів, що мають символізувати готовність захищати Республіку Китай у випадку невиправданої агресії із боку КНР.

Як наслідок, офіційний Пекін неодноразово засуджував подібні проходи військових кораблів США як невиправдано провокативні.

Слід нагадати, що очільник федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Деніел-Гюнтер (Німеччина) заявив про те, що остаточне рішення щодо виробника нових фрегатів класу MKS 180 може бути прийняте до кінця 2019 року. Але при цьому він не виключив перенесення остаточного рішення на перший квартал 2020 року.