Омбудсмен розповіла про долю екіпажів суден, які захопили рашисти

Уже три судна знаходяться у полоні російських військових

Одне із суден було під прапором Домініки, а два кораблі йшли під стягами Ліберії

У полоні окупантів залишаються члени екіпажів трьох вантажних суден – Аzburg, Smarta та Blue Star-1. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова на особистій сторінці у Facebook.

Денісова повідомила, що 42 члени екіпажів суден та дружину капітана судна Smarta взяли у заручники на території Маріупольського морського торговельного порту.

За інформацією капітана судна Azburg Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли «перевірку» у фільтраційному таборі в Мангуші.

Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових.

Суховантаж зайшов в порт Маріуполя в кінці лютого. Судно відразу заблокували російські окупанти. Зв'язок з екіпажем зник 25 березня.