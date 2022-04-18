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    Омбудсмен розповіла про долю екіпажів суден, які захопили рашисти

    Уже три судна знаходяться у полоні російських військових&nbsp; - Омбудсмен розповіла про долю екіпажів суден, які захопили рашисти
    Уже три судна знаходяться у полоні російських військових 
    фото з відкритих джерел

    Одне із суден було під прапором Домініки, а два кораблі йшли під стягами Ліберії

    У полоні окупантів залишаються члени екіпажів трьох вантажних суден – Аzburg, Smarta та Blue Star-1. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова на особистій сторінці у Facebook.
    Денісова повідомила, що 42 члени екіпажів суден та дружину капітана судна Smarta взяли у заручники на території Маріупольського морського торговельного порту.
    За інформацією капітана судна Azburg Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли «перевірку» у фільтраційному таборі в Мангуші.
    Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових.
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    Нагадаємо, раніше росіяни захопили в полон екіпаж ще одного судна біля Маріуполя.
    Суховантаж зайшов в порт Маріуполя в кінці лютого. Судно відразу заблокували російські окупанти. Зв'язок з екіпажем зник 25 березня.
    Теги: росія війна полон заручники Україна
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    Омбудсмен розповіла про долю екіпажів суден, які захопили рашисти