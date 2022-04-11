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    Росіяни захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA

    Військові РФ захопили у полон членів екіпажу та дружину капітана судна&nbsp;&nbsp; - Росіяни захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA
    Військові РФ захопили у полон членів екіпажу та дружину капітана судна  
    фото: Людмила Денісова / Facebook

    Усіх бранців вивезли у невідомому напрямку

    На території Маріупольського морського торгівельного порту військові РФ захопили у полон членів екіпажу судна SMARTA, яке виходило в море під прапором Ліберії. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

    За її словами, під час атаки росіян на судно на його борту перебувала й дружина капітана судна.

    За попередніми даними їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька.

    «Зв’язку з екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно», – повідомила Денісова.

    Вона додала, що серед бранців 18 осіб є громадянами України, одна особа – громадянин Єгипту.

    Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту.

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    Нагадаємо, раніше стало відомо, що викрадених і полонених громадян України російські військові розміщують у кримських СІЗО.

    Аби розмістити полонених українців, з ізоляторів уже вивезли всіх затриманих раніше.


    Теги: Маріуполь росія окупанти війна полон порт
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    Росіяни захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA