Росіяни захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA

Військові РФ захопили у полон членів екіпажу та дружину капітана судна

Усіх бранців вивезли у невідомому напрямку

На території Маріупольського морського торгівельного порту військові РФ захопили у полон членів екіпажу судна SMARTA, яке виходило в море під прапором Ліберії. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

За її словами, під час атаки росіян на судно на його борту перебувала й дружина капітана судна.

За попередніми даними їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька.

«Зв’язку з екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно», – повідомила Денісова.

Вона додала, що серед бранців 18 осіб є громадянами України, одна особа – громадянин Єгипту.

Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що викрадених і полонених громадян України російські військові розміщують у кримських СІЗО.

Аби розмістити полонених українців, з ізоляторів уже вивезли всіх затриманих раніше.



