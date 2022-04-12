Росіяни захопили в полон екіпаж ще одного судна біля Маріуполя

У полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден

У полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден

Серед захоплених моряків є українці

Російські окупанти в Маріуполі взяли в полон екіпаж суховантажу Blue Star-1 під прапором Ліберії. На борту перебували 18 українських моряків, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, суховантаж зайшов в порт Маріуполя в кінці лютого. Судно відразу заблокували російські окупанти. Зв'язок з екіпажем зник 25 березня. Відомо, що через брак продуктів моряки були змушені перейти на дворазове харчування.

Денісова додала, що екіпаж судна окупанти взяли в полон. Моряків, у тому числі 18 українців, вивезли в захоплені Донецьк.

За її словами, на сьогодні в полоні у окупантів знаходиться близько 200 моряків з суден, які заблоковані загарбниками в порту Маріуполя.

Нагадаємо, вчора стало відомо про захоплення окупантами екіпажу вантажного судна Smarta під прапором Ліберії.

Також стало відомо, скільки українців перебувають у полоні рашистів.



