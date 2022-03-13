Глава Держатомрегулювання: росіяни захопили не лише українські АЕС, а й МАГАТЕ

«Друга особа в МАГАТЕ – це громадянин Росії»

Російські окупанти захопили не лише АЕС, а й Міжнародне агентство атомної енергетики. Відповідно МАГАТЕ не має повноцінного доступу до показників роботи станції. Про цю ситуацію в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

Коріков повідомив, що є постійний зв’язок з інспекторами МАГАТЕ. «Я особисто контактую з директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Ґроссі. Ми їх інформуємо про кожну подію на наших об'єктах (ядерних установках та об'єктах з поводження з радіоактивними відходами) відповідно до вимог чинних документів – Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію, Конвенції про ядерну безпеку, Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим ядерних паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно до цих міжнародних норм ми забезпечуємо зв'язок і передачу даних до МАГАТЕ», – розповів він.

За словами глави Державної інспекції ядерного регулювання України, ніяких зрушень для забезпечення і дотримання базових вимог ядерної та радіаційної безпеки не відбулось:

атаки російськими військами об’єктів мирного використання ядерної енергії, що знаходяться під розширеними гарантіями МАГАТЕ, не припиняються і «закриття неба» хоча б над зонами спостереження ядерних установок, не відбулось;

окупаційні війська та важка техніка за межі захищених периметрів майданчиків ЗАЕС та ЧАЕС не виведені, всупереч положенням міжнародного права і правилам ведення військових дій біля об’єктів, вивільнення матеріалів, з яких може призвести до додаткових страждань цивільного населення не лише ворогуючих сторін;

робота автоматизованих систем радіаційного контролю у зоні відчуження ЧАЕС, на майданчику, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ЗАЕС не відновлена;

постачання продуктів харчування, ліків, забезпечення санітарно-гігієнічних і медичних потреб персоналу ядерних установ вкрай обмежено і практично неможливе;

стабільний зв'язок операторів ядерних установок з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України не відновлено;

доступ інспекторів з ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) на захоплені російськими військовими або зруйновані агресором об’єкти мирного використання ядерної енергії для оцінки реальних стану і ступеню пошкодження неможливий.

«На сьогодні дуже сильний вплив на рішення МАГАТЕ здійснюється з боку РФ, оскільки багато росіян працює в МАГАТЕ – серед постійного керівного складу близько 100 осіб. Навіть заступник гендиректора громадянина РФ, тобто друга особа в МАГАТЕ – це громадянин Росії», – уточнив Коріков.

Україна звернулася до МАГАТЕ з пропозицією відсторонити громадян Росії від участі у прийнятті рішень щодо українських питань. Ми навіть наполягаємо відсторонити їх від ознайомлення з документами, які надходять з України до МАГАТЕ. Але поки що рішення не прийнято.

«З ВАО АЕС ми також підтримуємо постійний контакт, але вони поводять себе таким же чином як і МАГАТЕ. Вони виключно за традиційну безпеку, вони посилаються на рішення МАГАТЕ. Вони так само поводять себе не як політична організація, а суто технічна, яка пропонує нам технічну допомогу. Але ж нам насамперед потрібно зупинити бойові дії та вивести російські війська з наших ядерних установок», – уточнив Коріков.

Очільник Держатомрегулювання наголосив на тому, що заважає забезпечувати радіаційну та ядерну безпеку російська збройна агресія – ракети, бомби, танки, адже це все руйнує нашу інфраструктуру і ставить перед величезною небезпекою наші ядерні установки та об'єкти поводження з радіоактивними відходами.

Додамо, що на Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності «Росатому».