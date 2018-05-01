Омбудсмен: стан Абдуллаєва у сімферопольському СІЗО поліпшується

Затриманий Узеір Абдуллаєв самостійно пересувається за допомогою тростини

Стан здоров'я незаконно затриманого Узеіра Абдуллаєва, який перебуває у СІЗО Сімферополя, поліпшується. Про це йдеться у звіті представників Громадської наглядової комісії АР Крим, представленому на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. «Після звернення Уповноваженого Людмили Денісової до



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Узеір Абдуллаєв

Затриманий Узеір Абдуллаєв самостійно пересувається за допомогою тростини

Стан здоров'я незаконно затриманого Узеіра Абдуллаєва, який перебуває у СІЗО Сімферополя, поліпшується.

Про це йдеться у звіті представників Громадської наглядової комісії АР Крим, представленому на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

«Після звернення Уповноваженого Людмили Денісової до Уповноваженого РФ, Узеіра Абдуллаєва відвідали представники Громадської наглядової комісії АР Крим. Станом на 30 квітня, стан здоров'я затриманого Узеіра Абдуллаєва поліпшується, він самостійно пересувається за допомогою тростини та жодних скарг не висловлює», - йдеться у повідомленні.

За словами Узеіра Абдуллаєва, після погіршення стану здоров'я та підвищення температури тіла він одразу звернувся до чергових. За його запитом Абдуллаєва обстежив медичний працівник, втім після двох годин очікування. Його права не порушують, усе необхідне затриманий має, висловлює одне побажання - надати йому, як мусульманину, халяльну їжу, йдеться у звіті відвідання Абдуллаєва.

Уповноважений й надалі триматиме цю справу на особистому контролі.

Як відомо, 27 квітня під час судового засідання у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Узеір Абдуллаєв висловив скарги на стан здоров'я і ненадання йому медичної допомоги в СІЗО.

Напередодні представництво ЄС засудило порушення прав Абдуллаєва в Криму.