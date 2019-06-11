Омбудсмени України та РФ обговорили взаємне звільнення всіх засуджених



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Зустріч Москалькової та Денісової відбулася у Москві

Сторони домовилися створити робочу групу зі звільнення всіх засуджених

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запропонувала омбудсмену РФ Тетяні Москальковій обговорити можливість звільнення всіх засуджених громадян України та Росії.

Про це вона заявила під час зустрічі з російською колегою у Москві.

За її словами, вони обговорили питання можливого звільнення українців, які утримуються у російських пенітенціарних установах, а також засуджених в Україні громадян РФ.

«Я зазначила, що президент України Володимир Зеленський має добру волю звільнити всіх. Тому, ми домовились про формат нашої роботи щодо зазначених питань, зокрема, про створення робочої групи, а також про підписання меморандуму про співпрацю для подальших дій», - заявила Денісова.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням сприяти забезпеченню прав затриманих 10 червня кримських татар і надати інформацію про місце їхнього утримання.

До слова, у травні бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини.

За інформацією СБУ, луганські бойовики передають Україні завербованих ув'язнених.