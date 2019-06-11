Луганські бойовики передають Україні завербованих ув'язнених - СБУ



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Окупанти вдаються до методів фізичного та психологічного тиску для вербування ув'язнених

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ. Про це повідомляється на Facebook сторінці СБУ.

Зокрема, під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим «МГБ ЛНР».

Було встановлено, що умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на контрольованій Україною території є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із «силовими структурами» квазіреспублік.

«На виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув`язнені повинні збирати для «МГБ ЛНР» інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів. Аби змусити в`язнів до протиправної діяльності, проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання», - підкреслюють у СБУ.

Так, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію.

«Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим «спецназом МГБ» силових прийомів придушення масової непокори на в`язнях. Наразі засуджені надали співробітникам СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Перевірочні заходи тривають», - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні бойовики передали 60 засуджених українців з тюрем окупованої Луганщини.