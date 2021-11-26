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    Опади на заході, морози на сході: прогноз погоди на 26 листопада

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    Уночі в центрі та на сході країни приморозить до -10 - Опади на заході, морози на сході: прогноз погоди на 26 листопада
    Уночі в центрі та на сході країни приморозить до -10
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Сьогодні в Україні прогнозують здебільшого сонячну погоду, дощитиме тільки на Волині та Закарпатті

    У п’ятницю, 26 листопада, майже на всій території України очікується сонячна погода та морози вночі. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Короткочасні дощі відбудуться лише в Ужгороді, а в усіх інших областях опадів не буде.

    Вдень стовпчик термометра підніметься від +11 у південних областях та до +9 у західних. Вночі найхолодніше буде на сході – -7, а тепліше – на півдні – до +6 градусів.

    У західних областях очікується ясна погода без опадів. Дощі пройдуть лише в Ужгороді. Вдень повітря прогріється від +6 до +8 градусів, а вночі від 0 до -4.

    У центральних регіонах опадів не очікується. Вдень стовпчик термометра підніметься до +8 градусів, а вночі похолоднішає до -3.

    На півночі України також очікується сонячна погода. Вдень повітря прогріється до +5 градусів, а вночі очікується -2…-5.

    У східних областях дощів не очікується. Вдень термометри покажуть +2…+6, а вночі – від -3 до -7 градусів.

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    На півдні буде тепліше. Вдень повітря нагріється до +11 градусів, а вночі температура опуститься до -2.

    У Києві очікується ясна погода. Вдень стовпчик термометра покаже від +6 до +8, а вночі похолоднішає до 0…-4.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Опади на заході, морози на сході: прогноз погоди на 26 листопада