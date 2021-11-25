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    Без опадів, але з ранковим сюрпризом: якою буде погода 25 листопада

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    У четвер в Україні трохи потеплішає - Без опадів, але з ранковим сюрпризом: якою буде погода 25 листопада
    У четвер в Україні трохи потеплішає
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Вночі та вранці у західних областях місцями туман

    У четвер, 25 листопада, в Україні буде суха, але вітряна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вночі та вранці у західних областях місцями туман, у центральних областях подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°С морозу, у північній частині близько 0°С, вдень +1…+6°С, на півдні Одещини +7…+9°С.

    Удень у більшості регіонів країни температура повітря не опускатиметься нижче нуля. Найтепліше буде в Одесі та у Львові +6...+8 градусів.

    У східних областях повітря буде холодніше – +3...+5 градусів, а в Луганську та Сумах – +2...+4°С.

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    У Києві 25 листопада очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0…+2°С, вдень +3…+5°С.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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    Без опадів, але з ранковим сюрпризом: якою буде погода 25 листопада