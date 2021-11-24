В Україну повертається тепло: які області прогріє до +16 градусів (карта)
Сьогодні в країні буде високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода
В Україні до кінця тижня прийде потепління, місцями повітря прогріється до +16 градусів, але стане більше опадів. Поки ж синоптичну ситуацію в країні буде обумовлювати антициклон з морозними днями і ночами. За прогнозом Наталки Діденко, 24 листопада погоду визначатиме антициклон з незвичайною назвою Walpurga.
Таким чином, сьогодні в країні буде високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Температура буде низькою, від 0 до -5 градусів морозу.
У Києві 24-го листопада опадів не буде. Вдень очікується +1... + 3 градуси.
Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, яка буде температура в середу.
У гідрометцентрі прогнозують, що в четвер, 25 листопада, погодна ситуація буде аналогічною.
У п'ятницю 26 листопада потеплішає, до +2... +8, а на півдні до +10... +12 градусів. При цьому на заході вірогідний дощ.
27-28 листопада в країну увірветься атмосферний фронт, буде похмуро з дощами. Потеплішає до +10 градусів, а на півдні місцями до +16 градусів.
«Зима – близько! Хоча вихідними потеплішає», – додала Діденко.
Як повідомлялося, у середу, 24 листопада, в Україні буде доволі холодна погода, у деяких регіонах вночі очікується мокрий сніг.
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