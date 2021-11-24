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    В Україну повертається тепло: які області прогріє до +16 градусів (карта)

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    Сьогодні температура буде низькою, від 0 до -5 градусів морозу - В Україну повертається тепло: які області прогріє до +16 градусів (карта)
    Сьогодні температура буде низькою, від 0 до -5 градусів морозу
    фото glavcom.ua

    Сьогодні в країні буде високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода

    В Україні до кінця тижня прийде потепління, місцями повітря прогріється до +16 градусів, але стане більше опадів. Поки ж синоптичну ситуацію в країні буде обумовлювати антициклон з морозними днями і ночами. За прогнозом Наталки Діденко, 24 листопада погоду визначатиме антициклон з незвичайною назвою Walpurga.

    Таким чином, сьогодні в країні буде високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Температура буде низькою, від 0 до -5 градусів морозу.

    У Києві 24-го листопада опадів не буде. Вдень очікується +1... + 3 градуси.

    Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, яка буде температура в середу.

    У гідрометцентрі прогнозують, що в четвер, 25 листопада, погодна ситуація буде аналогічною.

    У п'ятницю 26 листопада потеплішає, до +2... +8, а на півдні до +10... +12 градусів. При цьому на заході вірогідний дощ.

    27-28 листопада в країну увірветься атмосферний фронт, буде похмуро з дощами. Потеплішає до +10 градусів, а на півдні місцями до +16 градусів.

    «Зима – близько! Хоча вихідними потеплішає», – додала Діденко.

    Як повідомлялося, у середу, 24 листопада, в Україні буде доволі холодна погода, у деяких регіонах вночі очікується мокрий сніг.

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    Теги: прогноз погоди повітря Наталка Діденко
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    В Україну повертається тепло: які області прогріє до +16 градусів (карта)