2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище

У Австралії формується природний феномен, який впливає на клімат

В Австралії оголосили про зародження природного феномена, який в майбутньому може чинити сильний вплив на погоду в усьому світі, викликаючи різні аномалії і катаклізми. Про це заявили в пресслужбі Австралійського Бюро метеорології.

За даними метеорологів, у Південній півкулі біля берегів Австралії вже другий рік поспіль зароджується «Ла-Нінья» (в перекладі – «Малятко»).

Попри ласкаве ім'я, феномен загрожує всьому світу циклонами і потужними повенями. Річ у тому, що «Ла-Нінья» виникає, коли сильні вітри відносять теплі поверхневі води Тихого океану від Південної Америки в бік Індонезії та Австралії, а натомість із глибини піднімаються холодні води.

Через «Ла-Нінья» можуть частіше виникати урагани, а в північних регіонах снігові бурі, в Європі феномен може стати причиною дощової зими.

Втім, кліматологи кажуть, що цього разу природний феномен може бути слабшим, ніж зазвичай. «Ла-Нінья» може тривати до кінця літа – початку осені 2022.

«Ла-Нінья» регулярно виникає в південній частині Тихого океану, коли стабільний східний вітер жене теплу воду від берегів Перу і Чилі в бік Індонезії та Австралії. В результаті на поверхню піднімається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.

Характерні наслідки – прохолодна і волога зима на півночі Європи і в Британії, дощове літо в Індонезії та Австралії, сильні мусони (вітри, що дмуть з суші на океан) в Південно-Східній Азії, холоди в південній частині Африки.

Зворотне явище, коли температура води і повітря біля узбережжя Південної Америки підвищується, зветься Ель-Ніньо («Малюк»).

Нагадаємо, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).