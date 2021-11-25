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    2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище

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    &laquo;Ла-Нінья&raquo; може тривати до наступної осені - 2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище
    «Ла-Нінья» може тривати до наступної осені
    Фото з відкритих джерел

    У Австралії формується природний феномен, який впливає на клімат

    В Австралії оголосили про зародження природного феномена, який в майбутньому може чинити сильний вплив на погоду в усьому світі, викликаючи різні аномалії і катаклізми. Про це заявили в пресслужбі Австралійського Бюро метеорології.

    За даними метеорологів, у Південній півкулі біля берегів Австралії вже другий рік поспіль зароджується «Ла-Нінья» (в перекладі – «Малятко»).

    Попри ласкаве ім'я, феномен загрожує всьому світу циклонами і потужними повенями. Річ у тому, що «Ла-Нінья» виникає, коли сильні вітри відносять теплі поверхневі води Тихого океану від Південної Америки в бік Індонезії та Австралії, а натомість із глибини піднімаються холодні води.

    Через «Ла-Нінья» можуть частіше виникати урагани, а в північних регіонах снігові бурі, в Європі феномен може стати причиною дощової зими.

    Втім, кліматологи кажуть, що цього разу природний феномен може бути слабшим, ніж зазвичай. «Ла-Нінья» може тривати до кінця літа – початку осені 2022.

    «Ла-Нінья» регулярно виникає в південній частині Тихого океану, коли стабільний східний вітер жене теплу воду від берегів Перу і Чилі в бік Індонезії та Австралії. В результаті на поверхню піднімається холодна вода з морських глибин, і в регіоні настає похолодання.

    Характерні наслідки – прохолодна і волога зима на півночі Європи і в Британії, дощове літо в Індонезії та Австралії, сильні мусони (вітри, що дмуть з суші на океан) в Південно-Східній Азії, холоди в південній частині Африки.

    Зворотне явище, коли температура води і повітря біля узбережжя Південної Америки підвищується, зветься Ель-Ніньо («Малюк»).

    Нагадаємо, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

    Теги: прогноз погоди вода повітря Перу вітер феномен Чилі літо
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    2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище