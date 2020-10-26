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    Опалювальний сезон: до тепла підключено менше половини житлових будинків

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    У багатьох областях знову встановилась тепла погода, тож з опаленням можна зачекати&nbsp; - Опалювальний сезон: до тепла підключено менше половини житлових будинків
    У багатьох областях знову встановилась тепла погода, тож з опаленням можна зачекати 

    Наразі по Україні з 81637 житлових будинків підключені до тепла 37220

    Житловий фонд та об’єкти соціальної сфери у більшості областей почали підключати до тепло з 15 жовтня. Станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

    Як нагадали у міністерстві, рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування по факту, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря нижче 8 градусів тепла. Останніми днями тепла погода встановилась у більшості областях України. 

    «Тож, якщо зараз у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури до опалення йде повним ходом, то на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався, а в Одесі та Запоріжжі підключено тільки 5-10% будівель», - сказала заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

    Наразі по Україні з 81637 житлових будинків, підключені до тепла 37220 будинків (45,6%), а з 31521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17907 закладів (56,8%). З них - 8619 дитсадки (66,6%), 7459 школи (47,7%) та 1829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

    На 100% підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник на рівні 97-99,9%.

    До слова, «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для виробників тепла ще на понад 24%.

    Нагадаємо також, що Україна почала витрачати запаси газу на зиму.

     

    ЖКГ опалювальний сезон опалення житло самоврядування повітря
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