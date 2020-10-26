«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для виробників тепла ще на понад 24%



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У пресслужбі «Нафтогазу» зазначили, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26%.

У жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування)

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО).

На сайті НАК йдеться, що у жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4 318,99 грн).

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У пресслужбі «Нафтогазу» зазначили, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26%.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на «Нафтогаз» спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинило діяти в частині постачання газу для потреб населення.

Водночас, згідно з рішенням уряду, «Нафтогаз» до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, і уклали відповідні договори поставки природного газу.

Як повідомлялося, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у вересні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 4,319 грн за м3, що на 45,3% вище ціни блакитного палива в серпні.

До слова, українцям пояснили, як не переплачувати за газ.