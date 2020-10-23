Україна почала витрачати запаси газу на зиму



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Україна перейшла на відбір газу з ПСГ

Зі сховищ за добу викачали 12,02 млн кубів газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 21 жовтня зменшився до 28,427 млрд куб. м, адже Україна почала активно відбирати газ з підземних сховищ (ПСГ). Отже, запаси газу впали майже до 28,43 млрд кубометрів, але це, як і раніше, понад 90,6% від загальної місткості сховищ. За звітну добу газ в ПСГ України вже не закачувався, тоді як ще днем раніше закачування становило 0,64 млн кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані держкомпанії «Оператор ГТС України», оприлюднені 23 жовтня.

Згідно з даними, зі сховищ за добу викачали 12,02 млн кубів газу.

При цьому в країну продовжило надходити блакитне паливо по реверсному маршруту зі Словаччини – 9,07 млн куб. м газу. З Угорщини та Польщі газ не надходив. Газ безпосередньо з Росії Україна не закуповує з листопада 2015 року.

Як відомо, до початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна накопичила 21,76 млрд кубометрів газу. Це було рекордним показником за 10 років. Уже очевидно, що в опалювальному сезоні 2020-2021 років цей рекорд був побитий.

Закачування запасів газу на зиму в 2020 році Україна почала 11 березня. При цьому в Кабміні ще в кінці липня повідомляли, що Україна повністю готова до опалювального сезону 2020-2021 років.

До слова, із 22 жовтня Приватбанк запустив онлайн-сервіс передплати та управління послугами постачальників газу.

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