«Операція Свобода»: Гуайдо анонсував фінальний етап протестів у Венесуелі



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Хуан Гуайдо закликав до величезної загальнонаціональної акції в середу

«Операція Свобода» - план усунення з посади президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Лідер опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в столиці Венесуели анонсував початок фінальної стадії протестів проти президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє AFP.

«Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо розпочав те, що він сказав стане «остаточним» етапом тиску суспільства, щоб змусити режим відмовитися від влади», - йдеться у повідомленні.

Під час протесту в Каракасі лідер опозиції Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, закликав прихильників до фінального етапу протестів під назвою «Операція Свобода» - план усунення з посади президента Ніколаса Мадуро.

За словами Гуайдо, це повинні стати наймасовіші акції за весь час протестів у країні.

«Всі виходьте на вулиці, почнімо фінальну фазу кінця узурпації», - сказав Гуайдо своїм прихильникам.

Він закликав до величезної загальнонаціональної акції в середу та закликав своїх послідовників подвоїти зусилля для підтримки тиску на режим на вулицях

Як відомо, понад 50 країн світу визнали Гуайдо тимчасовим очільником Венесуели.

Нагадаємо, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

4 квітня влада Венесуели розпочала кримінальний процес проти Гуйадо.