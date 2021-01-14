Тарифні збитки операторів газових мереж РГК в 2020 році склали 1,6 млрд грн

Головна стаття витрат ─ природний газ для технологічних потреб, який газорозподільні компанії купують за тарифні кошти

Цінова кон’юнктура на газовому ринку призвела у другому півріччі 2020 року до отримання збитків операторами ГРМ за підсумками року в сумі понад 1,6 млрд. грн.

Головна стаття витрат ─ природний газ для технологічних потреб, який газорозподільні компанії купують за тарифні кошти. Цінове ралі, що триває на європейських хабах, демонструє, що діючі тарифи на розподіл вже не покривають всіх обґрунтованих витрат операторів ГРМ.

Оператори систем розподілу природного газу близько 40% отриманих тарифних коштів направляють на закупівлю обсягів природного газу для технологічних витрат.

Впродовж липня-грудня 2020 року його вартість на Українській енергетичній біржі зросла на 54%. Наприкінці минулого року ринкова вартість газу була на третину вищою від індикативу, закладеного в тарифах на розподіл операторів ГРМ. В результаті за підсумками 2020 року оператори газорозподільних мереж, які працюють під брендом РГК, сумарно отримали більше 1,6 млрд. грн збитків.

Аналогічна ситуація зараз спостерігається і по відношенню тарифів на розподіл природного газу, встановлених НКРЕКП на 2021 рік. Цінове ралі, яке спостерігається на всіх торговельних майданчиках Європи практично робить неможливим придбання газу Операторами ГРМ за актуальними ринковими цінами за рахунок коштів, передбачених в тарифах газорозподільних компаній.

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 850 грн/тис куб м. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 грн/тис куб. м. Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК, двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошували закупівлю технологічного газу на Українській енергетичній біржі. Але жодна з компаній не отримала пропозицій придбати ресурс на ринку за передбачені в тарифі кошти. Це є свідченням того, що діючий з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу Операторів ГРМ.

У тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, було зазначено, що «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) приведе тарифи на розподіл до повного відшкодування витрат». Наслідком перекосів в регулюванні стане тарифне розбалансування на рівні операторів ГРМ та доведення їх до преддефолтного стану вже у першому півріччі 2021 року.

Складнощі з покриттям усіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу операторів ГРМ можуть створити дисбаланс у відносинах газорозподільних компаній з Оператором ГТС України і до погіршення його фінансового стану.

Нагадаємо, що його сертифікація проводилась за умови, що тарифи для операторів ГРМ будуть встановлені на економічно обґрунтованому рівні. Зазначені дисбаланси створюють загрозу енергетичній безпеці в Україні

До відома, Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.