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    Україна отримала від «Газпрому» понад $2 млрд за транзит у 2020 році

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    Російська компанія повністю оплатила річні потужності української газотранспортної системи - Україна отримала від «Газпрому» понад $2 млрд за транзит у 2020 році
    Російська компанія повністю оплатила річні потужності української газотранспортної системи
    Фото з відкритих джерел

    Загальний обсяг транспортування російського газу 2020 року склав 55,8 млрд куб. м

    «Нафтогаз» 2020 року надав «Газпрому» послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба НАК.

    Зазначається, що російська компанія повністю оплатила річні потужності української газотранспортної системи.

    Відповідно до угоди від 30.12.2019 між «Нафтогазом» та «Газпромом» вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей – $2,1 млрд.

    Також «Нафтогаз» додатково надав «Газпрому» послуги з використання української ГТС, за які отримує більш ніж $30 млн.

    Загальний обсяг транспортування російського газу 2020 року склав 55,8 млрд куб. м.

    Нагадаємо, відповідно до угоди, «Нафтогаз» є компанією-організатором транспортування газу і на замовлення «Газпрому» бронює у ТОВ «Оператор ГТС України» необхідні потужності ГТС.

    Угода передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році — 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м щорічно. Мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу «Газпрому» за п’ять років складе більше $7,1 млрд.

    Також «Газпром» може замовляти і оплачувати додаткові потужності, як зробив це у четвертому кварталі 2020 року.

    Як повідомлялося«Газпром» на початку 2021 року скоротив транзит газу через Україну майже на третину.

    Також нагадаємо, що хорвати завдали нищівного удару по позиціях «Газпрому» в Європі.

    З 1 січня 2021 року Сербія почала отримувати російський газ через газогін «Турецький потік».

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    Теги: газ Нафтогаз України Газпром транзит Турецький потік Україна послуги ГТС
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