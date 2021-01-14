Україна отримала від «Газпрому» понад $2 млрд за транзит у 2020 році

Загальний обсяг транспортування російського газу 2020 року склав 55,8 млрд куб. м

«Нафтогаз» 2020 року надав «Газпрому» послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,1 млрд. Про це повідомляє пресслужба НАК.

Зазначається, що російська компанія повністю оплатила річні потужності української газотранспортної системи.

Відповідно до угоди від 30.12.2019 між «Нафтогазом» та «Газпромом» вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей – $2,1 млрд.

Також «Нафтогаз» додатково надав «Газпрому» послуги з використання української ГТС, за які отримує більш ніж $30 млн.

Загальний обсяг транспортування російського газу 2020 року склав 55,8 млрд куб. м.

Нагадаємо, відповідно до угоди, «Нафтогаз» є компанією-організатором транспортування газу і на замовлення «Газпрому» бронює у ТОВ «Оператор ГТС України» необхідні потужності ГТС.

Угода передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році — 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м щорічно. Мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу «Газпрому» за п’ять років складе більше $7,1 млрд.

Також «Газпром» може замовляти і оплачувати додаткові потужності, як зробив це у четвертому кварталі 2020 року.

Як повідомлялося, «Газпром» на початку 2021 року скоротив транзит газу через Україну майже на третину.

Також нагадаємо, що хорвати завдали нищівного удару по позиціях «Газпрому» в Європі.

З 1 січня 2021 року Сербія почала отримувати російський газ через газогін «Турецький потік».

Читайте також: