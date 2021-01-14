У МВФ занепокоєні наміром України регулювати ціни на газ – міністр фінансів

У меморандумі із МВФ Україна узяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринку газу

Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення щодо повернення до регулювання цін на газ для побутових споживачів. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

Він зазначив, що Україна в меморандумі зі МВФ узяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Марченко підкреслив, що рішення про зниження цін ще не ухвалене. Це може бути зроблено найближчим часом.

Міністр додав, що постійно проводяться консультації, зокрема з Міжнародним валютним фондом. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

«Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Учора в нього, до речі, був дзвінок зі МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає підстав», – заявив міністр.

За його словами, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неухвалення рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки країни загалом. «Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити», сказав Марченко.

Міністр додав, що наразі уряд пояснює представникам Фонду, що «ми зараз у пожежному порядку вирішуємо проблему, яка виникла».

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що втручання в ринок газу суперечить євроінтеграції.