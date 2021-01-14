Тарифні протести: У Полтаві активісти зірвали сесію облради (фото)

14 січня у Полтаві знову протестують проти підвищення тарифів.

У четвер, 14 січня, під час сесії Полтавської облради до сесійної зали потрапило п’ять мітингувальників, які виступають проти підвищення тарифів. Про це пише видання «Зміст».

Ситуація в залі засідань дуже загострилася. Кілька присутніх ледве не побилися, виясняючи, хто які цілі переслідує.

Голова Полтавської облради Олександр Біленький попросив правоохоронців навести порядок. Поведінку мітингувальників він назвав спробою зірвати сесію.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов сказав, що облдержадміністрація зробила все можливе, щоби вплинути на тарифну політику. Зокрема направила два листи до НКРЕКП.

Також він додав, що облдержадміністрація не погодила жодного тарифу організаціям, де було підвищення тарифів. Після цього НКРЕКП знизив тарифи кільком підприємствам.

Водночас активісти під час виступів Біленького та Синєгубова зверталися до депутатів зі своїми вимогами. Згодом пристрасті вляглись, а депутати продовжили працювати.Пізніше протестувальники покинули сесійну залу.

У четвер, 14 січня, у Полтаві знову протестують проти підвищення тарифів. Сьогодні в Полтавській обласній раді розпочалася третя позачергова сесія Полтавської обласної ради восьмого скликання. Скликання сесії було зумовлене чисельними акціями протесту проти високих тарифів на комунальні послуги.