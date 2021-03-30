Ось чому опорну стіну не можна вибивати: приклад Кропивницького (відео)

Мешканців доведеться відселити з будинку

У Кропивницькому через обвал бетонних плит перекриття в п’ятиповерхівці, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомило Суспільне.

Як розповів заступник міського голови Олександр Вергун, квартиру на останньому поверсі хотіли реконструювати, ремонтники порушили будівельні норми і знесли стіну. Плити перекриття обвалилися. Після обвалу, квартири на нижніх поверхах заливало гарячою водою.

Марія Макуха, яка мешкає на четвертому поверсі, розповіла, коли це сталося. «Це було на початку 9-ї години ранку 28 березня. Такий гуркіт був, що я лежала і трусило. Нові квартиранти купили квартиру і весь тиждень вибивали й били стіну. І перегородку зняли, от усе й завалилось. Під ними у квартирі на четвертому поверсі стеля полопалась. Страшно, води було повно, і гаряча й холодна лилась, нічого не можна було зробити. Насилу приїхала аварійка», – сказала вона.

Тетяна Кузнецова мешкає у квартирі, над якою стався обвал. Каже: через тріщини на стелі встановили металеві підпори.

«Сусіди розбили перекриття і стеля завалилася. Я постраждала від того, що плита рушиться. Стеля в мене теж потріскалась, зірвалося центральне опалення й гарячою водою мене топило години дві-три – це точно. Поки приїхали рятувальники, поки аварійна служба. Бігло з усіх щілин, з усіх дір по стінах, по відкосах», – розповіла жінка.

Кузнецова поки живе в друзів: «Я розумію, що вони купили квартиру, вони там власники, але я постраждала й де мені жити? Куди мені йти, це не три місяці до півроку мабуть. Ні світла, ні газу, немає води. Єдине, що вчора приходила слідча і я написала заяву, описала ситуацію».

Зазначається, що обійшлося без жертв. Але під’їзд, де трапилась аварія, відключений від усіх комунікацій. Люди залишились без води, газу і світла.

Мешканців доведеться відселити з будинку. Влада пропонує тимчасове проживання в готелі «Турист».