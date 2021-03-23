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    В Одесі обікрали закриту на ремонт будівлю НАБУ

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    Представники НАБУ написали заяву до поліції, наразі справу розслідують - В Одесі обікрали закриту на ремонт будівлю НАБУ
    Представники НАБУ написали заяву до поліції, наразі справу розслідують
    фото: Думська

    Суму збитків встановлюватимуть у межах слідства

    Невідомі вкрали металобрухт в будівлі Одеського територіального управління НАБУ, де проводять капітальний ремонт. Про це повідомив головний спеціаліст з комунікацій Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожур в коментарі Суспільному.

    За його словами, інцидент стався 22 березня. Металобрухт знаходився у приміщенні будівлі на вулиці Середньофонтанська, 14, яку наразі не використовують як офіс відомства. А за будівлю відповідає будівельна компанія, яка її ремонтує. Дробожур додав, що металобрухт планували продати.

    Представники НАБУ написали заяву до поліції, наразі справу розслідують. Суму збитків встановлюватимуть у межах слідства, додав Дробожур.

    Нагадаємо, у Києві невідомі пограбували автомобіль, що належить в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максима Грищука. Грищук сам звернувся в поліцію і повідомив про те, що трапилося. За словами в.о. голови САП, зловмисники розбили скло дверей Land Rover Discovery, припаркованого на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі, та поцупили відеореєстратор. Із салону також поцупили ліхтарик і цукерки.

    Теги: НАБУ Одеса ремонт кража
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