В Одесі обікрали закриту на ремонт будівлю НАБУ

Суму збитків встановлюватимуть у межах слідства

Невідомі вкрали металобрухт в будівлі Одеського територіального управління НАБУ, де проводять капітальний ремонт. Про це повідомив головний спеціаліст з комунікацій Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожур в коментарі Суспільному.

За його словами, інцидент стався 22 березня. Металобрухт знаходився у приміщенні будівлі на вулиці Середньофонтанська, 14, яку наразі не використовують як офіс відомства. А за будівлю відповідає будівельна компанія, яка її ремонтує. Дробожур додав, що металобрухт планували продати.

Представники НАБУ написали заяву до поліції, наразі справу розслідують. Суму збитків встановлюватимуть у межах слідства, додав Дробожур.

Нагадаємо, у Києві невідомі пограбували автомобіль, що належить в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максима Грищука. Грищук сам звернувся в поліцію і повідомив про те, що трапилося. За словами в.о. голови САП, зловмисники розбили скло дверей Land Rover Discovery, припаркованого на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі, та поцупили відеореєстратор. Із салону також поцупили ліхтарик і цукерки.