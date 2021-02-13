У Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір

В результаті вигоріла і квартира, і спільні коридори

У Києві черговий випадок, коли хаотично припарковані автомобілі не дали можливість вчасно під'їхати рятувальним службам. Про цю ситуацію повідомив зазначив громадський діяч Богдан Гдаль у Facedook.

«Не знаю, скільки має згоріти квартир і людей, щоб місто нарешті почало жорстко штрафувати водіїв, які безконтрольно кидають свої автомобілі на прибудинкових територіях. Поки що не бачу просвіту. Але практика показує, що місцева влада починає щось змінювати тільки після незворотних наслідків», – йдеться в повідомленні.

Громадський діяч підкреслює, що створена Інспекція з паркування ігнорує спальні райони, ледь справляючись лише на кількох центральних вулицях.

«І роблячи акцент на евакуації, хоча просто піші інспектори могли б зробити багато роботи. Але мабуть не принесуть стільки грошей в чиновницькі кишені, як співпраця з приватними перевізниками», – зазначено в дописі.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Голосіївському районі Києва загорілася багатоповерхівка. Рятувальники на місці евакуювали 16 людей, пожежу вже ліквідовано. Під час гасіння з будинку були евакуйовані на безпечну відстань 16 осіб, п'ятеро з них – діти. З опіками верхніх кінцівок госпіталізовано власника квартири, також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки 2015 народження.

Нагадаємо, восени через щільно запарковані автомобілі на вул. Сікорського, 4, рятувальники тривалий час не могли підігнати до палаючого будинку потрібну техніку.Лише через півтори години після початку пожежі до будинку змогла під'їхати техніка, здатна гасити пожежу на великій висоті. Нагадаємо, що пожежа виникла у квартирі на 24 поверсі. Одна квартира повністю вигоріла, загинула людина.